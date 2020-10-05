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Spor Manchester United, Alex Telles'i transfer etti
Spor

Manchester United, Alex Telles'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:29:19 -
Manchester United, Alex Telles'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Porto'da forma giyen Alex Telles'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basını, Manchester ekibinin Telles için Porto'ya 15 milyon avro bonservis bedeli ödediğini, başarı durumuna bağlı olarak da 2 milyon avro ek ödeme yapılabileceğini öne sürdü.

Telles'i 2016 yılında 6,5 milyon avroya Porto'ya satan Galatasaray'ın, bu transferin karından yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.

Porto'da geçen sezon 49 maçta forma giyen ve 13 gol atan Alex Telles, bu sezon ise 3 lig maçında sahaya çıktı.


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