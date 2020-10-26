  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City'nin yollarını ayırdığı futbolcu canına kıydı
Spor

Manchester City'nin yollarını ayırdığı futbolcu canına kıydı

İngiliz ekibi Manchester City'nin futbol akademisinin yollarını ayırdığı futbolcu Jeremy Winsten, girdiği depresyonun ardından canına kıydı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:45:00 -
Manchester City'nin yollarını ayırdığı futbolcu canına kıydı

Manchester City Akademisi oyuncusu Jeremy Wisten (17), kulübün kendisini serbest bırakmasının ardından depresyona girip yaşamına son verdi.

İngiliz kulübü resmi twitter hesabından oyuncunun ailesine başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı:

"Manchester City ailesi, eski akademi oyuncusu Jeremy Wisten'ın vefatı nedeniyle çok üzgün. Arkadaşlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu zor zamanda yanınızdayız."

Manchester City'nin savunmacısı Laporte de "Korkunç haber. Huzur içinde uyu genç adam" paylaşımını yaptı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil kuralları çiğnedi
Gündem

Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil kuralları çiğnedi

Terör sevici HDP'nin Milletvekili Ayşe Sürücü'nün skandalları saymakla bitmiyor. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken Sürücü, daha önce ..
Karadeniz'deki doğal gazın değeri belli oldu
Ekonomi

Karadeniz'deki doğal gazın değeri belli oldu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin 80 milyar dolar değerinde olduğunu belirterek, "Bu bizi h..
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye rest: Sen kiminle dans ediyorsun
Gündem

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye rest: Sen kiminle dans ediyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Hollandalı ırkçı milletvekili Geert Wilders'ın hakar..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay