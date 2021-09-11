Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy cezaevine giriyor
İngiliz devi Manchester City'nin yıldız sağ beki Benjamin Mendy, tecavüz ve taciz suçlamaları sonrası tutuklanmıştı. Fransız futbolcunun kefaletle serbest kalma talebi mahkeme tarafından reddedildi. 24 Ocak 2022'de yargılama süreci başlayacak olan Benjamin Mendy, bu tarihe kadar cezaevinde kalacak.
Tecavüz ve taciz suçlamalarıyla tutuklanan Manchester City'nin yıldız sağ beki Benjamin Mendy, yılın geri kalanını cezaevinde geçirecek.
Kefalet talebi reddedilen yıldız futbolcu, bugün kimlik doğrulaması için çıktığı mahkeme tarafından Liverpool'daki HMP Altcourse hapishanesine gönderildi.
Suçlamaları reddetmek için başvuru yapılacak
Sporx'in BBC'den aktardığı habere göre; 27 yaşındaki futbolcu, Cheshire'daki evinde üç kadına saldırmakla suçlanıyor. Biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına yönelik 4 saldırının Mendy'nin ev adresinde gerçekleştiği iddia ediliyor.
Fransız futbolcuyu savunan Eleanor Laws QC, 15 Kasım'daki duruşmada suçlamaları reddetmek için başvuru olacağını açıkladı. Benjamin Meny'nin 24 Ocak'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı duyuruldu.