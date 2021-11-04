Manchester City'den gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Manchester City, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti.

Karşılaşma hızlı başladı. 15. dakikada İngiliz ekibi Philip Foden ile 1-0 öne geçti. Bu golden sadece iki dakika sonra John Stones golü kendi kalesine attı ve skora denge geldi: 1-1

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devreye Manchester City etkili başladı. 54'te Riyad Mahrez takımını bir kez daha öne geçiren golü attı: 2-1. 72. dakikada Sterling 3-1 yaptı.

Maçta skoru Brezilyalı forvet Gabriel Jesus belirledi: 4-1

Bu skorun ardından Manchester City, 9 puana yükselirken, Club Brugge 4 puanda kaldı.