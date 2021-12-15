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Spor Manchester City'den gol şovu
Spor

Manchester City'den gol şovu

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, Leeds United'ı 7-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 02:05:00 -
Manchester City'den gol şovu

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, Leeds United karşısında adeta gövde gösterisi gerçekleştirdi.

Pep Guardiola'nın ekibi, Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds karşısında sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri P. Foden, J. Grealish, De Bruyne (2), R. Mahrez, J. Stones ve N. Ake attı.

Ev sahibi ekip bu sonucun ardından 41 puanla liderliğini sürdürdü. Leeds ise 16 puanla 16. sırada kaldı.

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