Manchester City'den gol şovu
Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, Leeds United'ı 7-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, Leeds United karşısında adeta gövde gösterisi gerçekleştirdi.
Pep Guardiola'nın ekibi, Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds karşısında sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri P. Foden, J. Grealish, De Bruyne (2), R. Mahrez, J. Stones ve N. Ake attı.
Ev sahibi ekip bu sonucun ardından 41 puanla liderliğini sürdürdü. Leeds ise 16 puanla 16. sırada kaldı.