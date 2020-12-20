Manchester City tek golle zafer kazandı
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City deplasmanda Southampton'ı 1-0'lık skorla yendi.
Premier Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Southampton'u deplasmanda 1-0 yendi. Rodrigi'nin 11. dakikadaki golü ofsayta takılırken; bir dakika sonra sahneye Raheem Sterling çıktı. Kevin de Bruyne'nin asistinde ağları havalandıran İngiliz oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.
İki takımın da net fırsatlar yakaladığı maçta başka gol olmadı ve City sahadan 3 puanla ayrıldı. İki maçlık beraberlik serisini sonlandıran Manchester City, puanını 23 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Southampton ise 24 puanda kaldı ve olası bir galibiyet halinde 2. sıraya yükselme şansını kullanamadı.