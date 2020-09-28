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Spor Manchester City, Portekizli stoper Dias ile anlaştı
Spor

Manchester City, Portekizli stoper Dias ile anlaştı

Ruben Dias, 68 milyon avro karşılığında Manchester City'ye, Nicolas Otamendi de 15 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya gidecek

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:47:43 -
Manchester City, Portekizli stoper Dias ile anlaştı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon avro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon avroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon avro karşılığında renklerine bağlayacak.

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