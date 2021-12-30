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Spor Manchester City maç sonucu! Manchester City puan durumu kaç?
Spor

Manchester City maç sonucu! Manchester City puan durumu kaç?

Brentford-Manchester City maçı kaç kaç? Manchester City maç sonucu ne? soruları İngiltere ligini takip eden futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ardı ardına 9 maçı kazanan Manchester City 10. galibiyetini Brentford karşısında aldı. Peki Manchester City puan durumu ne?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 10:47:00 - 2021-12-30 10:48:22
Manchester City maç sonucu! Manchester City puan durumu kaç?

Manchester City dur durak tanımıyor. İngiltere Premier Ligi'nde Brentford, Manchester City'yi konuk etti.  Mücadelenin kazananı, 1-0'lık skorla Manchester City oldu. Guardiola ve öğrencilerine galibiyeti getiren golü Phil Foden kaydetti.

Manchester City puan durumu kaç?

Bu sonuçla arka arkaya 10. zaferini elde eden maviler, puanını 50'ye çıkardı. Lider, bu hafta puan kaybeden Chelsea ile farkı 8'e, bir maçı eksik Liverpool ile ise 9'a çıkardı.

Premier Ligi puan durumu

Manchester City puan durumu kaç?

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