Manchester City maç sonucu! Manchester City puan durumu kaç?

Manchester City dur durak tanımıyor. İngiltere Premier Ligi'nde Brentford, Manchester City'yi konuk etti. Mücadelenin kazananı, 1-0'lık skorla Manchester City oldu. Guardiola ve öğrencilerine galibiyeti getiren golü Phil Foden kaydetti.

Manchester City puan durumu kaç?

Bu sonuçla arka arkaya 10. zaferini elde eden maviler, puanını 50'ye çıkardı. Lider, bu hafta puan kaybeden Chelsea ile farkı 8'e, bir maçı eksik Liverpool ile ise 9'a çıkardı.

Premier Ligi puan durumu

Manchester City puan durumu kaç?