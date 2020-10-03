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Spor Manchester City, Leeds United deplasmanından 1 puanla döndü
Spor

Manchester City, Leeds United deplasmanından 1 puanla döndü

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:32:49 -
Manchester City, Leeds United deplasmanından 1 puanla döndü

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.

Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı.

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