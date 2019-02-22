0553 313 94 23

Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı

22 Şubat 2019 Cuma 21:33
Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız oyuncusu Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Manchester City, Laporte'yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Athletic Bilbao'dan kadrosuna katmıştı.

Fransız stoper, Chelsea formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:33
  1. 2025 yılı
  2. aymeric laporte
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Manchester City

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Sarıca: “Tarihimizde ilk defa doğrudan katılma hakkı elde ettik”
    1. Ufuk Sarıca: “Tarihimizde ilk defa..
    2. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki duruşma..
    3. "Çin, Uygur Türklerinin DNA'larını..
    4. Manchester City Laporte'nin..
    5. Rusya’da 6 yaşındaki oğlunu ormana..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
    7. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    8. Hacı Bayram Veli için UNESCO'ya..
    9. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    10. GÜNCELLEME - İnterpol'un aradığı..
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Başkan Özakcan’dan gece vardiyası
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan..
    15. Flaş ayrılık! Martin Skertel bıraktı
    16. Tahmini tuttu! Mega deprem yıktı geçti
    17. İçişleri Bakanı Soylu: "Polisime taciz..
    18. "Kredi kartlarında taksit ve..
    19. FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri:..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    21. 4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3..
    22. Gökçeada ve Bozcaada seferlerine..
    23. Odatv'den bir algı operasyonu daha!..
    24. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    25. Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova..
    26. IUSY'nin Tunus'taki kongresinde İsrail..
    27. Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 -..
    28. TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Türkiye’deki..
    29. İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine..
    30. "DEAŞ gelini"nin babası Trump'a karşı..
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'