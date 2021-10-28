  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City kupadan elendi
Spor

Manchester City kupadan elendi

Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda West Ham United'a 90 dakikası 0-0 biten maçta penaltılarda 5-3'lük skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 05:35:00 -
Manchester City kupadan elendi

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, deplasmanda West Ham United'a konuk oldu.

London Stadı'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı West Ham penaltılarda 5-3 kazanmayı başardı ve tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da geliştirdiği atakları gole çeviremezken Manchester City'nin maç boyunca rakip kaleye gönderdiği 25 şutunu ağlarla buluşmaması büyük hayal kırıklığı yarattı.

Turnuva kuralları gereği penaltılara giden maçta West Ham'dan Noble, Bowen, Dawson, Creswell ve Benrahma atışları gole çevirirken Manchester City'de Cancelo, Jesus ve Grealish topu ağlarla buluşturdu. Phil Foden'in atışı ise ağlarla buluşmadı ve tur West Ham'ın oldu.

Manchester City böylelikle 2018'den bu yana kazandığı Lig Kupası'nda 5. kez üst üste şampiyonluğu kaçırmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İlerleyen günlerde...' diyerek tahminini açıkladı! Altını olan vatandaşlar dikkat
Ekonomi

'İlerleyen günlerde...' diyerek tahminini açıkladı! Altını olan vatandaşlar dikkat

Eskişehir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Engin Polat, ons altında da bir yükselme olması ve doların da böyle kalması halinde, altının çe..
Muhalefet bu işe ne diyecek? İrem Derici'nin IBAN'ına takır takır para yağıyor
Medya

Muhalefet bu işe ne diyecek? İrem Derici'nin IBAN'ına takır takır para yağıyor

Instagram paylaşımları ve yorumlarıyla gençlere kötü örnek olan ve son konser öncesi ettiği bir küfürler gündeme gelen kokuşmuş mahalle tems..
Selçuk Özdağ'ın AK Parti hezeyanı! Sözleri alay konusu oldu
Siyaset

Selçuk Özdağ'ın AK Parti hezeyanı! Sözleri alay konusu oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın, geçtiğimiz Temmuz ayında bir canlı yayındaki, "AK Parti'den yakın zamanda ciddi kop..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay