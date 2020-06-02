Mamak’ta sosyal hizmetler normale dönüyor

A. Enes Boyacı

Dün yeniden faaliyete geçen Hidayet Türkoğlu Spor Salonu, Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Başak Gençlik ve Spor Merkezi, Mamak Şehir Stadı ve diğer spor salonlarında yeni normal kuralları çerçevesinde tüm koşullar oluşturuldu, tesisler baştan sona dip köşe temizlenerek, dezenfekte edildi. Kamu sağlığı adına gerekli tüm tedbirleri alan Mamak Belediyesi, hijyen kurallarını katı bir şekilde uygulayacak. Toplum sağlığını korumak adına yapılacak hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye sosyal tesislerini kurallar çerçevesinde kademeli olarak açacaklarını kaydetti.

Vatandaşlarımız müsterih olsun

Tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağının altını çizen Başkan Köse, “Belediyemizin sosyal tesislerinde halkımız müsterih olsun. Dezenfeksiyonu ve hijyeni sağlamak adına tüm tedbirlerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz. Tesislerimize girmeden önce tüm vatandaşımızın ateşleri ölçülecek. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile 1 Haziran pazartesi gününden itibaren bu mekanlardan istifade edebilirler” dedi.

Hijyen öncelikli olacak

Corona virüs süresince Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri uyguladıklarını da ifade eden Köse, “10 Mart’tan bu zaman kadar bir pandemi süreci yaşıyoruz. İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığımızın söylemiş olduğu tedbirleri uygulamaya çalıştık. Sosyal Yaşam Merkezlerimizi yeniden vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Mamak Belediyesi olarak tesislerimize gelen insanımızın sağlıklı bir şekilde buraya geldikten sonra yine sağlık bir şekilde hijyenik olarak ayrılmaları adına tüm tedbirlerimizi tamamladık” diye konuştu.