  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor
Aktüel

Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

Belediye Başkanı Köse: - "İçerik olarak tüm Türkiye'ye örnek bir iş ortaya çıkmış. İlçemizin yanı sıra Ankara'mız ve çevre illere de hizmet verecek hastanemiz tamamlandı"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:17:07 -
Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

ANKARA (AA)- Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımlarından olup 38 bin metrekarelik alandaki yapımı tamamlanan Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yapımı tamamlandı.

Belediye Başkanı Murat Köse, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Eyüp Sarı, Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu ve Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı Mamak Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, hastanenin her yönüyle çok güzel tasarlandığını belirtti.

Hastane için "beş yıldızlı otel" benzetmesini yapan Köse, şunları kaydetti:

"Hastane inşallah şehrimize uzun süre hizmet edecek. İçerik olarak da tüm Türkiye'ye örnek bir iş ortaya çıkmış. İlçemizin yanı sıra Ankara'mız ve çevre illere de hizmet verecek hastanemiz tamamlandı. Tefrişatları hazır, küçük rötuşlar yapılıyor. Mamak Devlet Hastanemiz sadece ilçemizin değil bölgenin hizmetinde olacak. Son teknoloji ile donatılan hastanemizi gezdik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Modern hastanemiz ilçemize, bölgemize hayırlı olsun."

38 bin metrekarede inşa edilen hastanede 128 oda, 256 normal servis yatağı, 23 yoğun bakım yatağı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, 6 röntgen odası, Gamma Knife, kemik dansitometre, mamografi, MR, 2 tomografi, 14 kişilik diyaliz merkezi, 335 araçlık açık ve 192 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi
Siyaset

Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi

Yapılan son anket çalışmasına göre vatandaşların yüzde 55.7'si erken seçim istemiyor.
'Bir Başkadır' dizisi ve Nurseli İdiz'in ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor
Gündem

'Bir Başkadır' dizisi ve Nurseli İdiz'in ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor

Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisi ve ayyaş Nurseli İdiz'in başörtülü kadınlar için kullandığı skandal ifadeler başta olmak üzere son zamanlar..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay