  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev yapımı baklava hamuru tarifi

Yerli ve milli siber güvenlikte korumalı adım

ABD'den İran İçişleri Bakanı Fazli ve 11 İranlı yetkiliye seyahat yasağı

Mısır'da memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Elbirliği ile 10 bin anahtar daha
için kalan
Aktüel

Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:30:57 -
Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor.


İçişleri Bakanlığının hijyen tedbirleri kapsamında ticari taksi durakları ve taksilerin temizlenmesiyle ilgili genelgesi doğrultusunda Mamak Belediyesi dezenfekte ekibi ilçe merkezindeki tüm taksi durakları ve taksilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Mamak Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ticari taksiler denetlenerek, şoförler kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıldı.


Ticari taksileri tek tek denetleyen Mamak zabıtası, taksi durakları ve araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ticari taksi şoförlerini aracın içinde mutlaka maske kullanmaları ve araçta dezenfektan veya 80 derecelik kolonya bulundurmaları gerektiği konusunda da bilgilendirdi. Taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmemesi ve müşterilerin de ticari taksilere maskesiz binemeyecekleri gibi birçok konuda şoförlere bilgi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı