  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mamadou Sakho, WADA'ya açtığı tazminat davasını kazandı
Spor

Mamadou Sakho, WADA'ya açtığı tazminat davasını kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:42:36 -
Mamadou Sakho, WADA'ya açtığı tazminat davasını kazandı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Mamadou Sakho, 2016 yılında doping yaptığı gerekçesiyle aldığı cezadan aklanması nedeniyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansından (WADA) tazminat alacak.

2016'da Liverpool'da oynadığı dönemde "higenamine" adlı maddeyi kullandığı gerekçesiyle futboldan 30 gün men cezası alan ve söz konusu maddenin doping içermemesinin sonradan anlaşılması üzerine aklanan 30 yaşındaki Sakho'nun, WADA'ya karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Davayı kaybeden WADA, verilen men cezasının hatalı olduğunu kabul ederek 30 yaşındaki futbolcunun yaşadığı maddi zararı karşılamayı üstlendi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Sakho, "Ailem, arkadaşlarım ve bu zor süreçte yanımda olan herkes adına çok mutluyum. Profesyonel bir sporcu veya futbolcunun böyle bir durumla karşılaşması kolay değil. Suçlanabileceğiniz en kötü şey, doping. Bugün hayatımın en önemli günlerinden birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakho, o dönem verilen ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finalinde Liverpool formasıyla Sevilla karşısında görev alamamış ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna seçilememişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu
Dünya

ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu

ABD seçimlerinde akıbeti merak edilen Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi...
Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçtiğini açıkladı. ..
Yeni aşı bulundu! Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlıyor
Korona Virüs

Yeni aşı bulundu! Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlıyor

ABD'li bilim insanları koronavirüsün hareketlerini taklit etmek üzere eğitilmiş nano partiküller içeren deneysel bir koronavirüs aşısı geliş..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay