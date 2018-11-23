Malum medya benzine indirim haberini göremedi!

Doların değer kaybetmesi sonrası bugün benzin fiyatlarına 16 kuruş indirim daha geldi. ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaş sonrası dolar kurunun yükselmesinden dolayı benzine yapılan zamları son dakika olarak okuyucularına sunan medya organları, benzine son günlerde art arda yapılan indirimleri ise görmezden geldi.

3 gün içinde 35 kuruş indirim

Dolar kurunun suni yükselişinin durması ve Türk lirası karşısında değer kaybetmesi sonrası benzin fiyatlarına peş peşe indirimler yapıldı. Benzinin litresine son olarak 20 Kasım günü 19 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün yapılan 16 kuruş indirimle, son 3 gün içerisinde benzinin litre fiyatında 35 kuruşluk düşüş meydana geldi. Benzin fiyatları Kasım ayı içerisinde bugünkü indirimle birlikte toplamda 73 kuruş ucuzladı.

Yükselince son dakika verdiler, düşünce görmezden geldiler

Hükümeti kötülemek için fırsat kollayan ODA TV, Yeni Çağ, Yurt gazetesi, Sözcü gibi malum medya organları, dolar kuru yükselişinden dolayı benzin fiyatlarına yapılan zamları manşetlerinden son dakika olarak okuyucularına sundular. Dolarda yaşanan düşüşler sonrası benzine peş peşe yapılan indirimleri ise görmezden gelerek amaçlarının halkı bilgilendirmek olmadığını sadece provokasyon peşinde koştuklarını bir kez daha ispatlamış oldular.