THY- Euroleague
0553 313 94 23

Malum medya benzine indirim haberini göremedi!

Benzin fiyatlarına bugün 16 kuruş daha indirim yapıldı. Ekonomi kötüye gidiyor havası vermek için yapılan zamları manşetlerine taşıyan malum medya organları ise bu haberi görmezden geldi.

23 Kasım 2018 Cuma 17:07
Malum medya benzine indirim haberini göremedi!

Doların değer kaybetmesi sonrası bugün benzin fiyatlarına 16 kuruş indirim daha geldi. ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaş sonrası dolar kurunun yükselmesinden dolayı benzine yapılan zamları son dakika olarak okuyucularına sunan medya organları, benzine son günlerde art arda yapılan indirimleri ise görmezden geldi.

3 gün içinde 35 kuruş indirim

Dolar kurunun suni yükselişinin durması ve Türk lirası karşısında değer kaybetmesi sonrası benzin fiyatlarına peş peşe indirimler yapıldı. Benzinin litresine son olarak 20 Kasım günü 19 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün yapılan 16 kuruş indirimle, son 3 gün içerisinde benzinin litre fiyatında 35 kuruşluk düşüş meydana geldi. Benzin fiyatları Kasım ayı içerisinde bugünkü indirimle birlikte toplamda 73 kuruş ucuzladı.

Yükselince son dakika verdiler, düşünce görmezden geldiler

Hükümeti kötülemek için fırsat kollayan ODA TV, Yeni Çağ, Yurt gazetesi, Sözcü gibi malum medya organları, dolar kuru yükselişinden dolayı benzin fiyatlarına yapılan zamları manşetlerinden son dakika olarak okuyucularına sundular. Dolarda yaşanan düşüşler sonrası benzine peş peşe yapılan indirimleri ise görmezden gelerek amaçlarının halkı bilgilendirmek olmadığını sadece provokasyon peşinde koştuklarını bir kez daha ispatlamış oldular.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:07
  1. ODA TV
  2. Yeni Çağ
  3. Yurt gazetesi
  4. Sözcü
  5. benzine indirim

YORUM YAZ

  • ngng37 dk önce
    başka medya yokki ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Anne sütünün bu mucizelerini biliyor musunuz?
  1. Anne sütünün bu mucizelerini biliyor..
  2. Arapların İsrail'le normalleşmesi,..
  3. İsrail askerleri Gazze sınırında 12..
  4. "Turu geçmek için elimizden geleni..
  5. Elazığ'da binanın bodrum katında..
  6. Güney Kore ve Rusya arasında kritik..
  7. Ayak mantarına sarımsak tentürü
  8. New York borsası düşüşle açıldı
  9. Bu görüntüler maçtan değil idmandan!..
  10. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
  11. Bakanlık açıkladı! 34 terörist öldürüldü
  12. Döviz kurları
  13. Soğuklar gelince değeri daha iyi..
  14. Almanya'nın 2019 bütçesi mecliste..
  15. Yanlış eş seçimi eklem iltihabı yapıyor
  16. Irak'tan sel mağduru iç göçmenler için..
  17. Fenerbahçe'nin şort sponsoru Aygaz oldu
  18. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
  19. Erdoğan ile Fermacu görüşmesi başladı
  20. İngiltere ile BAE arasındaki casusluk..
'Maceracı' yakalandı!
'Maceracı' yakalandı!
Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
Milli savaş uçağı için tarih verildi
Milli savaş uçağı için tarih verildi

Günün Karikatürü

23 Kasım 2018
AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular