Maltepe’de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza yağdı

İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüs şoförüne ceza kesildi. Minibüste taşıdığı kişi sayısının sekiz sandığını söyleyen minibüs şoförü, sınırı aştığını fark etmediğini ifade etti. Kendini savunmaya çalışan şoför ceza yemekten kaçamadı.

Maltepe’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından denetimler yapılmaya devam ediyor. Bir minibüste denetim yapan polis ekipleri kapasitenin üzerinde yolcu olduğunu gördü. Minibüste yolcuların yan yana oturduğu tespit edildi. Yolcu sayısın yanlış saydığını iddia eden minibüs şoförü, "Ben 8 kişi var biliyordum. Meğer dokuz kişi varmış" dedi.

Minibüs şoförüne Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Uygulamalarda minibüsü kontrol edilen bir şoför ise uygulamaların sürekli devam etmesi gerektiğini ve şoförlerin kurallara uyarak korona virüsünün sonlanmasına yardımcı olmalarını belirtti.

Öte yandan toplu taşıma trafik denetlemeleri drone ile havadan görüntülendi.