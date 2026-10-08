Maltepe’de çöken binada arama kurtarma durduruldu: Enkaz altında hala 2 kişi var

İstanbul Maltepe’de alt katları çöken binada arama kurtarma çalışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Binanın yeniden çökme ihtimali nedeniyle arama kurtarma çalışmaları şimdilik durdurulurken, ekipler bölgeden uzaklaştırıldı. Enkaz altında bulunan 2 kişinin yerinin tespit edilmesi için ses taraması ve teknik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar sırasında 10 kişi enkazdan çıkarılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, binada kayma şüphesiyle arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Ekipler güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması 10 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetmişti. Enkaz çalışmaların durdurulduğu binada hala 2 kişi olduğu belirtildi.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

ASLAN: SONRADAN İLAVE KATLAR ÇIKILMIŞ

Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan açıklama yaptı. Aslan, "Bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin ve üstündeki 2 kat o günün mühendisliğiyle, o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış fakat sonradan ilave katlar çıkılmış "dedi.