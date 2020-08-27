Maltepe'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Taşlık Sokak'taki 3 katlı apartmanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çatı katına kadar ulaşan alevler, bitişikteki tek katlı binaya da sirayet etti.

Alevlerin kapladığı her iki binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.



