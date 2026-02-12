  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’den akıllara zarar eylem: Bu kafaya göre çocuklu suçlular hapse konulmamalı! Barış umutlarına 129 İHA’lı darbe: Masada müzakere sahada katliam! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye İran'dan Trump'a net mesaj: Füzelerimiz müzakere konusu değildir! Savunması ortaya çıktı! Aziz İhsan Aktaş’tan rüşvet itirafı Müebbetle yargılanıyordu: Gezici Ayşe Barım'ın cezası belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi! 28 Şubat kafalılara kapak olsun! Başörtülülerin gidemediği üniversitelerden kadın öğrenci rekoru kıran üniversitelere Yılmaz Tunç, Akın Gürlek’e bayrağı devretti! Adalet Bakanlığı'ndan yeni dönem
Yerel Maltepe yangını söndürüldü
Yerel

Maltepe yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Maltepe yangını söndürüldü

Maltepe’de 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü....

Maltepe’de 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü....

MALTEPE’de 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, iş yerinde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, iş yerinde biriken yoğun duman üst katlara yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin üst katlarındaki daire sakinleri ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Yangın sonrası iş yerinde hasar meydana gelirken, içeride bulunan 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23