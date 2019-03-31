Maltepe seçim sonuçları 2019 | Son dakika 31 Mart Maltepe yerel seçim sonuçları MHP CHP oy oranı

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Maltepe belediye başkan adayları 2019

MHP Maltepe belediye başkan adayı Ahmet Baykan (Cumhur İttifakı)

CHP Maltepe belediye başkan adayı Ali Kılıç (Millet İttifakı)

SP Maltepe belediye başkan adayı Fatih Erbican

Vatan Partisi Maltepe belediye başkan adayı Ufuk Özgen

Maltepe belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Maltepe’de seçmenler Maltepe yerel seçim sonuçlarına göre Maltepe belediyesini kim kazandı? Maltepe belediyesi hangi partiden? Maltepe 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Maltepe ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Maltepe seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Maltepe seçim sonuçları, Maltepe yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

CHP Maltepe belediye meclis üyesi adayları

Yusuf Koçhan

Yusuf Erciyas

Erkan Dinçel

Uluer Kaya

Savaş Eroğlu

Canan Döner

Erol Tepebaşı

Özgür Aksoy

Yıldız Doğan

Canan Sezgin

Ercan Konak

Celal Akgül

Durmuş Türk

T. Akın Orhan

Besim Ünsaldı

Gönül Dinler

Cem Kahraman

Ecvet Eşlegül

Erdoğan Kocaoğlu

M. Zeynel Ceylan

Kazım Demirtaş

Nilgün Günöz

Umut Ergin

Sevim Bektaş

Adile Çınar

Hikmet Can Oktay

İlhan İpekçi

Zafer Yıldırım

Abbas Karadeniz

Metin Yalçın

Gökhan Demir

Veli Çelik

Orçun Küçük

Kontenjan

Ayhan Akkaya

Yahya Han

Nuray Çepni

Kemal Hasgü

Maltepe 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ali Kılıç % 49.3

AK Parti adayı Edibe Sözen Yavuz % 38.1

MHP adayı Arif Tevetoğlu % 8.2

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ