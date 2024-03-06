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Dünya Malta’da Türk kızını katleden katile 40 yıl
Dünya

Malta’da Türk kızını katleden katile 40 yıl

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:50:00 -
Malta’da Türk kızını katleden katile 40 yıl

Malta’da geçen yıl kaldırımda yürüyen Türk iç mimar Pelin Kaya’yı aracıyla ezerek öldüren ve suçunu geçen ay kabul eden katil Jeremie Camilleri, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa-Malta vatandaşı 34 yaşındaki Camilleri’nin, 18 Ocak 2023’te Pelin Kaya’yı kasten öldürmekten tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, dün Valetta Adliyesi’nde yapıldı. Duruşmaya, Kaya ailesi de katıldı. Kaya ailesinin avukatlarından edinilen bilgiye göre, Hakim Consuelo Herrera, Pelin Kaya’yı aracıyla ezen Camilleri’yi suçlu bularak 40 yıl hapse mahkum etti. Savcılık makamı, savunma tarafının suçunu geçen ay kabul ederek itiraf anlaşmasına gitmesi sebebiyle katil Camilleri için 37 yıl hapis talep ederken Hakimin ise Malta hukukuna göre bu durumlarda verebileceği en üst ceza olan 40 yıl hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.
Hakim Herrera, sanık Camilleri’nin şiddete meyilli bir kişiliği olduğunu; daha önceki mahkumiyetlerden de ders almadığını belirterek “Sadece aracı üzerine sürüp onu öldürmekle kalmadı, daha sonra ona taş attı. Etraftaki diğer kişilere de saldırdı. Bu, kabul edilemez” dedi.

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