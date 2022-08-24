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Spor Malmö-Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Malmö-Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivasspor ile İsveç ekibi Malmö karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 22:37:00 -
Malmö-Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivasspor ile Malmö karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Malmö-Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Sivasspor 25 Ağustos Perşembe akşamı Malmö'yü konuk edecek. ivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Sivasspor, ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti. Sivasspor'un tur atlayabilmesi için rakibini 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

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