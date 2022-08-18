Malmö hangi ülkenin nerenin takımı? Malmö hakkında bilinmesi gerekenler

Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor’un rakibi olmasının ardından Türk futbolseverlerin merak ettiği kulüp oldu. Sivasspor’un rakibi olan kulüp olan

Malmö, UEFA Avrupa Ligi I Grubunda mücadele edecek. Peki, Malmö hangi ülkenin takımıdır? İşte, merak edilen takım hakkında detaylı bilgiler

Malmö Avrupa Ligi'nde Sivasspor’un rakibi oldu. İsveç Liginde oynayan bir takımdır

İsveç'in Malmö şehrinde 1910'da kurulmuş olan bir futbol kulübüdür. Renkleri mavi ve beyazdır.

22 İsveç Lig Şampiyonluğu, 14 Kupa Şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa Kupası finali oynama başarısı vardır.

IFK Göteborg ve AIK ile birlikte toplam 43 lig şampiyonluğunu paylaşmış durumdadır ve İsveç Futbol Kulüplerinin Üç Büyükler'i olarak adlandırılır. 1979 yılında Nottingham Forest ile oynadığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali ile bunu başaran tek İsveç klubü olmuştur.

Eski MFF oyuncuları Martin Dahlin, Stefan Schwarz, Patrik Andersson ve Zlatan İbrahimoviç vb. hem millî takımı hem de Avrupa'nın Ajax, Arsenal, FC Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Juventus ve Roma gibi büyük kulüplerini temsil etmişlerdir.

Aynı zamanda Malmö FF'e bağlı bayan futbol takımı da süper ligde mücadele etmektedir.

Süper Lig takımı Beşiktaş ise, Malmö takımıyla daha önce 2 kez karşılaşmıştır. Avrupa Şampiyonlar Kupası birinci turunda kendi Recep Çetin'in kendi kalesine attığı golle 3-2 mağlup ayrılan Beşiktaş, ikinci maçı 2-2 beraberlikle tamamlamış ve turnuvaya veda etmişti.

2005 yılında UEFA Kupası'nda yeniden karşı karşıya gelen Beşiktaş, ilk maçı kendi evinde 1-0 kaybetmiş, ikinci maçı ise deplasmanda 4-1 kazanmıştır.