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Ekonomi Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü
Ekonomi

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 17:46:00 - 2022-04-02 17:48:25
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.

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