Mali'deki vahşeti kim yaptı? Fransa ve Rusya’nın katliam kavgası

On yıllarca Mali’yi sömüren Fransa ile yeni sömürgeci Rusya, katliam üzerinden kavgaya girişti...

Mali’de yeni yönetimin Fransız askerlerini ülkede istememesi sonrası Paris çekilirken; Mali bu defa Rus askerlerine kapıyı açıp güvenliği onlara teslim etti.

İki ülke arasında ülkedeki etkinlik nedeniyle yaşanan gerginlik bu defa katliam üzerinden kavgaya dönüştü. Fransa, 19 Nisan’da çekildiği Mali’deki askeri üs yakınlarında toplu mezar bulunduğuna ilişkin iddiaların arkasında Wagner paralı askerlerinin olduğunu iddia etti. Twitter’da Malili olduğunu belirtilen Rus yanlısı bir kullanıcı, 21 Nisan’da “Fransızlar Gossi’deki askeri üssü terk ettikten sonra geride bunu bıraktılar. Bu video onlar gittikten sonra çekildi” ifadeleriyle yarısı kuma gömülmüş cesetlerin görüldüğü bir fotoğraf paylaştı. Sonrasında da aynı katliamın videosunu paylaştı. Kuma gömülmüş üzeri mozaiklenen yaklaşık 11 cesedin görüldüğü video sonrası ise Fransa iddialara “görüntülü” yanıt verdi. Fransız Genelkurmayı, Wagner paralı askerlerinin cesetleri gömmeye çalıştığının görüldüğü bir drone görüntüsü paylaştı.

Biz değil Ruslar suçlu

Fransız genelkurmayının açıklamasına göre, 19 Nisan’da çekilen Fransız askeri unsurları, kamuoyundaki Fransız karşıtlığını hesaba katarak olası bir dezenformasyonun önüne geçmek adına çekilme esnasında ve sonrasında bölgeyi havadan görüntüledi. Havadan çekilen ve 21 Nisan tarihli görüntülerin ilkinde, Fransız askerlerinin öldürdüğü ve gömdüğü iddia edilen cesetlerin etrafında üniformalı beyaz tenli kişiler görülüyor ve bu kişilerden bazıları cesetlerin videosunu çekiyor. Olay yerine ait diğer görüntüde ise cesetlerin yine aynı üniformalı kişiler tarafından gömülmeye çalışıldığı görülüyor. Fransızlar, bu üniformalı kişilerin Wagner paralı askerleri olduğunu belirterek, Rusya’nın bölgede Fransa hakkında manipülasyon yapmak istediğini savunuyor.

Cesetlerin, Mali ordusu ve Wagner tarafından Gossi’ye yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Hombori’de düzenlenen operasyonda ölenler olduğu tahmin ediliyor. Fransızlar, görüntüleri Twitter’da paylaşan hesabın da Wagner tarafından oluşturulan sahte bir hesap olduğuna inanıyor.

Rus güvenlik şirketi Wagner grubundan, Fransa’nın iddialarına ilişkin bir açıklama yapılmazken, “Fransa katliamı” diyerek vahşetin ilk görüntüsünü paylaşan hesabın, Moskova yanlısı paylaşımları dikkat çekiyor.