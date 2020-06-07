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Aktüel

Mali'de Cumhurbaşkanı karşıtı gösteride 19 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:57:12 -
Mali'de Cumhurbaşkanı karşıtı gösteride 19 kişi yaralandı

DAKAR (AA) - Mali'de cuma günü düzenlenen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı gösteride 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

İletişim Bakanlığınca yapılan açıklamada, cuma günü başkent Bamako'da Bağımsızlık Meydanı'nda yapılan protestoda 15'i polis 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Göstericilerin güvenlik güçlerine ait 11 araca zarar verdiği, 1 aracın tamamen yakıldığı aktarılan açıklamada, bazı "aşırı heyecanlı" protestocuların Cumhurbaşkanı Keita'nın evine yöneldiği, güvenliği sağlamak için taşkınlık yapan göstericilerin biber gazı sıkılarak dağıtıldığı kaydedildi.

Ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden Mahmud Dicko'nun çağrısıyla cuma günü bir araya gelen yüz binlerce kişi Ağustos 2018'de ikinci defa seçilen Keita'nın istifasını talep etmişti.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı 2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla suçluyor.




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