0553 313 94 23

Mali'de bıçaklanan Müslüman alim hayatını kaybetti

Ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden İmam Yattabare'nin oğlu Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare, kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri süren genç tarafından bıçaklandı- Yerel kaynaklar, Yattabare'nin, geçen ay ülkede Hollanda merkezli bir vakfın, "cinsellik eğitimi altında eşcinselliğe özendiren bir eğitim programı" yürütmesine karşı çıktığı için siyasi hedef haline geldiğini aktardı

20 Ocak 2019 Pazar 00:11
Mali'de bıçaklanan Müslüman alim hayatını kaybetti

DAKAR (AA) - Mali'de, ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden İmam Yattabare'nin oğlu Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare, sabah namazı çıkışında bıçaklanarak öldürüldü.

Sivillerin Korunması ve Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeyh Yattabare, Mali'nin başkenti Bamako'da, sabah namazı çıkışı, kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri süren 26 yaşındaki Moussa Guindo tarafından bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan Yattabare yaşamını yitirirken, saldırgan Guindo ise bıçağıyla en yakın karakola teslim oldu. Guindo, Yattabare'nin kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri sürdü.

Yerel kaynaklar, Yattabare'nin, geçen ay ülkede Hollanda merkezli bir vakfın, "cinsellik eğitimi altında eşcinselliğe özendiren bir eğitim programı" yürütmesine karşı çıktığı için siyasi hedef haline geldiğini aktardı.

Kaynaklar, Yattabare'yi öldüren kişinin, bu eğitimi destekleyen çevreler tarafından azmettirildiğini savundu.

Mali halkının, ülkenin saygın kanaat önderlerinden ve alimlerinden biri olan İmam Yattabare'nin oğlu olan Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare'nin öldürülmesine büyük tepki gösterdiği öğrenildi.

Şeyh Yattabare, babasından devraldığı Yattabare medresesi ve camisinde on binlerce çocuğun eğitim almasını sağlamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 00:11
  1. bıçaklandı
  2. imam
  3. Mali
  4. Yattabare

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Süresiz nafaka evlilikten soğutuyor"
    1. "Süresiz nafaka evlilikten soğutuyor"
    2. Avusturya’da aşırı sağcı partinin..
    3. Macaristan'da "fazla mesai" protestosu..
    4. BM Raportöründen "Körfez krizinin..
    5. Ramallah'ta "Osmanlı Döneminde Kudüs..
    6. Mali'de bıçaklanan Müslüman alim..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2019
    9. Meksika’dan 'sabotaj' açıklaması:..
    10. Rusya, Türk domatesi kotasını 100 bin..
    11. Meksika'da patlama: 66 ölü, çok sayıda..
    12. Macaristan'da hapis cezasına..
    13. GÜNCELLEME - Fransa'da "sarı..
    14. Erdoğan kızı istedi, aynı akşam nişan..
    15. Yargıtay'dan emsal karar! Artık..
    16. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi..
    17. ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde..
    18. Trump'tan ilginç mesaj: Onları Rusya..
    19. Muğla'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
    20. Sudan'daki gösterilerle ilgili..
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Melih Gökçek'ten o isim hakkında zehir zemberek sözler! "Kripto FETÖ'cü müsün?"
    Melih Gökçek'ten o isim hakkında zehir zemberek sözler! "Kripto FETÖ'cü müsün?"
    Melih Gökçek FETÖ'nün belgesini paylaştı! Listede AK Partili bir isim de var
    Melih Gökçek FETÖ'nün belgesini paylaştı! Listede AK Partili bir isim de var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi