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Dünya Mali'de 3 ayrı terör saldırısı!
Dünya

Mali'de 3 ayrı terör saldırısı!

Mali'de orduyu hedef alan 3 ayrı terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 22:28:00 -
Mali'de 3 ayrı terör saldırısı!

Mali'de orduyu hedef alan 3 ayrı terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi, 15 asker yaralandı.

Mali Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sevare, Bapho ve Niono askeri kamplarının eş zamanlı terör saldırısına uğradığı bildirildi. Açıklamada, intihar bombacılarıyla düzenlenen saldırılarda, 6 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin yaralandığı, 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, saldırıların yapıldığı bölgelerde durumun kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DAEŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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