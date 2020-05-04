  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Malgaç çayı temizleniyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Malgaç Çayı’nda yatak temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:33:27 -
Malgaç çayı temizleniyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Malgaç Çayı’nda yatak temizleme çalışmaları devam ediyor.


Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü taşkın koruma faaliyetleri kapsamında akarsu yataklarında temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Sultanhisar ilçesinde yer alan Malgaç Çayı’nda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda akarsu yatağında oluşan birikintiler temizleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı