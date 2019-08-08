0553 313 94 23

Malezya'dan Keşmir mesajı

Hindistan'ın Keşmir adımının ardından Malezya'dan peş peşe açıklamalar geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
Malezya'dan Keşmir mesajı

Malezya Başbakanlığ'ından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 5 Ağustos'ta Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i arayarak Keşmir'de yaşanan gelişmelere dair bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Malezya'nın bölgede yaşanan son gelişmelerden kaygı duyduğunu aktarılarak "Hindistan ve Pakistan'ın yakın ortağı olarak Malezya, iki komşunun bölgedeki barışı, istikrarı ve huzuru bozabilecek gerilimin daha fazla artmasını önlemek üzere azami itidal sergileyeceğini ümit etmektedir." ifadesini kullanıldı.

Diyalog ve müzakerenin barışçıl çözüm için en iyi yol olduğu vurgulanarak "Malezya, bütün tarafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Cammu Keşmir'de uluslararası barış ve güvenliği sürdürmeye yönelik kararlarına riayet etmeye çağırmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla pazartesi günü kabul edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
  1. maleyza
  2. keşmir
  3. hindistan
  4. cammu keşmir
  5. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana bayrama hazırlanıyor
    1. Adana bayrama hazırlanıyor
    2. Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100..
    3. İçli köfteye şekil vermekte..
    4. Kedim neden benden kaçıyor?
    5. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
    6. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
    7. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    8. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    9. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    10. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    11. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    12. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    13. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    14. Didim’de belediye beton santrali..
    15. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    16. Başkan Kılıç’tan Ülkü Ocaklarına..
    17. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat..
    18. O kaymakam tayin oldu
    19. FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
    20. Başkan Kocaman Ormanya’da
    21. Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki..
    22. Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde..
    23. Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan..
    24. Silah ticareti operasyonunda 3 kişi..
    25. Hugo Rodallega: "Lige kazanarak..
    26. Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 115..
    27. Kamyonetle çarpışan kamyon viyadükten..
    28. Suyu "dozunda" tüketin
    29. İşbilmez Mansur, olacakları itiraf..
    30. Bir camide bin 400 çocuk! Hem Kur’an..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek