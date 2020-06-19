  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malezya'dan BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-06-19 08:43:19 -
Malezya'dan BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinden ötürü Volkan Bozkır'a en içten tebriklerimi arz ediyorum." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi ve BM Ekonomi ve Sosyal Konseyi'ne seçilen yeni üyeleri de tebrik eden Bakan Hişamuddin, "Malezya, yeni seçilen bütün üyelerle birlikte çalışmayı beklemektedir." açıklamasında bulundu.

Hişamuddin, paylaşımında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketledi.

Volkan Bozkır, 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande'den devralacak ve 2021 yılının Eylül ayına kadar sürdürecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı