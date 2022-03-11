  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünya

Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Ampang bölgesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 07:47:00 - 2022-03-11 07:47:56
Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesinin verdiği bilgiye göre, etkili yağışların neden olduğu heyelandan 15 ev ve 10 araç etkilendi.

Tamamen enkaz altında kalan 2 ev ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dün enkaz altında kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay