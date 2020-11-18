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Aktüel Malezya ve Çin, Kovid-19 aşısı için anlaşma imzaladı
Aktüel

Malezya ve Çin, Kovid-19 aşısı için anlaşma imzaladı

Malezya Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin: - "Anlaşmayla Malezya, Çin'in geliştireceği Kovid-19 aşısının öncelikli alıcısı olacak ve bunun yanı sıra aşının geliştirilme sürecinin ilerletilmesi için iki ülke arasında uzmanlık ve bilgi paylaşımı yapılacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:11:16 -
Malezya ve Çin, Kovid-19 aşısı için anlaşma imzaladı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya ve Çin hükümetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi ve dağıtılması konusunda anlaşma imzaladı.

Malezya Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, Çin'in Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang ile çevirim içi yaptığı görüşmede, iki ülkenin Kovid-19 salgınıyla mücadelede yakın iş birliği kurması için resmi anlaşmaya vardı.

Basın açıklaması yapan Malezyalı Bakan Hayri, "Anlaşmayla Malezya, Çin'in geliştireceği Kovid-19 aşısının öncelikli alıcısı olacak ve bunun yanı sıra aşının geliştirilme sürecinin ilerletilmesi için iki ülke arasında uzmanlık ve bilgi paylaşımı yapılacaktır." dedi.

Hayri, aynı zamanda Kovid-19 ile mücadele kapsamında her iki ülkenin devlet kurumları ve özel sektörünün iş birliğinin artırılacağını kaydetti.

Malezya Dışişleri Bakanı da yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Pandemi sonrası için Malezya-Çin ilişkilerinde çok önemli bir adım. Aşıya erişim önceliği, iki ülke arasında kapsayıcı ekonomik, kültürel ve sosyal ortak çalışma alanlarının önemli parçasını oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın ilk safhasının 5 sene süreceği, daha sonra tarafların müşterek onayıyla her yıl yenileneceği açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, geçen ay Malezya'ya yaptığı ziyarette, ülkesinin geliştireceği Kovid-19 aşısında Malezya'nın "öncelikli alıcı olacağını" bildirmişti.

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