Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA LUMPUR/CAKARTA/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 3 bin 307 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 203 bin 342’ye çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106 artışla 8 bin 336’ya, iyileşenlerin sayısı 2 bin 242 artışla 145 bin 200’e yükseldi.

Vaka sayıları, başkent Cakarta’da 49 bin 397’ye, Doğu Cava’da 36 bin 712’ye, Bali’de 6 bin 723’e, Açe’de 2 bin 152’ye ulaştı.

- Malezya'da 24 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 24 artarak toplam 9 bin 583'e yükseldi.

Bugün 7 kişi iyileşirken toplam iyileşenlerin sayısı 9 bin 143, aktif vaka sayısı ise 312 oldu.

Toplam 128 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan yaşamını yitiren olmadı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, bugünkü vakalardan 18'inin ülke içinde enfeksiyon kaptığını, diğer 6 vakanın da yakın zamanda Malezya'ya giriş yapanlar olduğunu belirtti.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 507 artarak 74 bin 49’a, ölü sayısı 13 artışla 1424’e yükseldi.

Son bir günde yeni 149 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde vaka sayısı 22 bin 168’e, yeni 63 vakanın saptandığı Osaka'da 9 bin 232’ye çıktı.

Vaka sayıları Kanagawa’da 5 bin 628’e, Fukuoka’da 4 bin 870’e, Aiçi’de 4 bin 763’e, Saitama’da 4 bin 169’a, Çiba’da 3 bin 267’ye, Hyogo’da 2 bin 400’e, Okinawa’da 2 bin 244’e, Hokkaido’da 1849’a, Kyoto’da 1600’e, İşikawa’da 718’e ulaştı.