0553 313 94 23

Malezya Başbakanı: "Türkiye’ye gidin, çalışın ve ülkemize bilgilerle dönün"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malay gençlere Türkiye’ye gidip kendilerini geliştirmeleri, daha sonra ise yurda donanımlı bir şekilde dönmeleri için tavsiyelerde bulundu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:29
Malezya Başbakanı: "Türkiye’ye gidin, çalışın ve ülkemize bilgilerle dönün"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malay gençlere Türkiye’ye gidip kendilerini geliştirmeleri, daha sonra ise yurda donanımlı bir şekilde dönmeleri için tavsiyelerde bulundu.


Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Semarak Merdeka’da bir dizi etkinlik kapsamında halkın karşısına çıkarak Türkiye seyahati sırasında gördüklerini paylaştı. Türk halkının çalışkanlığını öven Devlet Başkanı, gençlere Türkleri örnek almalarını tavsiyesinde bulundu.



“Türkler kadar bilgiye susuz olun”


“Türkiye’deki gelişme Malezya’dan daha iyidir ve bu Türk halkının kendisinin sonucudur” diyen Başbakan Mahathir, “Türkler kadar bilgiye susuz olun. Genç Malezyalılar Türkiye’ye gitmeli. Türk dilini öğrenmeli. 10 yıl orada çalışmalı. Döndüklerinde Türkiye’den getirecekleri ile Malezya’da değişiklikler olacağını düşünüyorum” dedi.



“Batı değerlerini taklit edersek, batı tarafından sömürgeleştireceği”


Gençleri ayrıca doğu değerleri ve yaşam biçimleriyle gurur duymaya ve zihinlerinin kolonileşmesine neden olabilecek batı kültüründen etkilenmemeye çağırdı. Batılı toplumların bir zamanlar sahip oldukları değerlerden uzak kaldıklarını iddia eden Başbakan Mahathir, “Bazen tamamen uygunsuz olan yeni yaşam değerleri yaratıyorlar. İçimizde bu görüşe hapsolmuş bazı kişiler var. Batı değerlerini taklit edersek, bir kez daha batı tarafından sömürgeleştireceğiz” dedi.



“Bunu yaparlarsa, bence 100 yıl içinde milletler yok olacak”


Eşcinsel yaşam tarzının yükselmesinin nedenini, batı özgürlüklerinin yanlış yorumlanmasının bir tezahürü olduğunu söyleyen Mahathir, “Erkekler erkeklerle evleniyor Kadınlar kadınlarla Nasıl çocuk olabilir? Bunu yaparlarsa, bence 100 yıl içinde milletler yok olacak. Çünkü çocukları olmayacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:29
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya Başbakanı: "Türkiye’ye gidin, çalışın ve ülkemize bilgilerle dönün"
    1. Malezya Başbakanı: "Türkiye’ye gidin,..
    2. Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme..
    3. İki yıl üretilmesi için uğraştığı eşek..
    4. Mezun olduğu okuldan hırsızlık yapan..
    5. Mardin’de yaralanan teğmen Elazığ’a..
    6. Özel sporcu Havva Elmalı'ndan bir..
    7. 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı..
    8. Muğla'da orman yangını! Çok sayıda..
    9. Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 4..
    10. CHP Milletvekili Arık: "Nitelikli..
    11. Balıkesir’de bir otobüs yangını daha
    12. Şuhut’ta motosiklet kazası; 1 yaralı
    13. Bir otobüs yangını daha! Faciadan..
    14. Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait İHA..
    15. Deniz Türüç Fenerbahçe'de
    16. Deniz Türüç 3 yıllık imza attı!
    17. Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen..
    18. Ormanlı’ya yeni istihdam sahaları..
    19. Ambulansla taksi çarpıştı! 7 yaralı
    20. Ayvalık’ta 51 göçmen yakalandı
    21. Muş Valisi Murat Nehri'nde boğulan..
    22. Ağrı'da ambulansla taksi çarpıştı: 7..
    23. Anne evdeki yangından çocuklarını..
    24. Özbekistan'da eleştirilerin..
    25. Özel sporcudan dünya üçüncülüğü
    26. Datça’da 5 dönüm makilik alan yandı
    27. Bu maske cildinizi ışıl ışıl parlatacak!
    28. Hong Kong'ta ortalık savaş alanına..
    29. Yılmaz Üçkan: “Vatanımıza, ezanımıza..
    30. GÜNCELLEME - Antalya'da trafik..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu