Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, İbrahim'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.