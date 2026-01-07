  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumadan çıkan cemaate 'Babamın hayrına' deyip 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

Alev Coşkun'dan iç cephe kurnazlığı: Önce hizaya geldi sonra Gezici Kavala’ya sarıldı

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı

Özgür Özel yönetimi iyice yoldan çıktı! Türkiye'yi yabancılara şikayet edip Milli çıkarları hiçe sayıyorlar!

Gök vatanın görünmez koruyucusu devrede! ASELSAN’ın yeni teknolojisi düşman radarlarını saf dışı bırakıyor!

ABD’li bilim adamları açıkladı: Kanser tedavisinde yeni müjde!

Bakan Uraloğlu İngiltere detayını açıkladı! Düşen Li̇bya uçağında sıcak geli̇şme

Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması
Gündem Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Gündem

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, İbrahim'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

 

Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Başkan Erdoğan: Her alanda büyük bir atılım hâlindeyiz
Başkan Erdoğan: Her alanda büyük bir atılım hâlindeyiz

Siyaset

Başkan Erdoğan: Her alanda büyük bir atılım hâlindeyiz

Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi
Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi

Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi

Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi? Erdoğan, iddialara yanıt verdi
Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi? Erdoğan, iddialara yanıt verdi

Gündem

Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi? Erdoğan, iddialara yanıt verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23