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Dünya Malcolm X suikastından aklanan Aziz dâvâ açtı
Dünya

Malcolm X suikastından aklanan Aziz dâvâ açtı

ABD’de ırkçılığa karşı mücadelenin önde gelen isimlerinden Müslüman siyasetçi Malcolm X’i 1965’te öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapis yattıktan sonra aklanan Muhammed Aziz, New York Belediyesi’ne 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 18:30:00 -
Malcolm X suikastından aklanan Aziz dâvâ açtı

84 yaşındaki Aziz dava başvurusunda, New York polisinin suçsuzluğunu kanıtlayacak delilleri örtbas ettiğini iddia etti ve polisin bağlı olduğu belediyeden tazminat istedi.

Aziz, 1965’te hapse girdiğinde 26 yaşındaydı ve altı çocuk babasıydı. Malcolm X, 1965’te silahlı üç kişi tarafından öldürülmüştü. Suikastla ilgili olarak Muhammed Aziz, Halil İslam ve Thomas Hogan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Hogan’ın Muhammed Aziz ve Halil İslam’ın suikastla ilgisi olmadığını söylemesine rağmen ikisi ABD yargısı tarafından hapse gönderildi. 1985’te şartlı tahliye ile dışarı çıkan Aziz, Manhattan Savcılığı’nın Aziz ve Halil’in suçsuz olduğunu ilan edip özür dilemesi sonrası iki isim aklanmıştı.

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