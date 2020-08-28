  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın 121 dönüm alana çizilen silüeti ilgi görüyor
Aktüel

Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın 121 dönüm alana çizilen silüeti ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:34:02 -
Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın 121 dönüm alana çizilen silüeti ilgi görüyor

MUŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Muş'un Malazgirt ilçesinde 121 dönüm araziye traktör sürümüyle çizilen Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın silüeti ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünün kutlandığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki araziye Tarım ve Orman Bakanlığınca, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparsan'ın silüeti kazıldı.

Traktör yardımıyla iki gün süren çalışmayla 121 dönüme kazınan 442 metre uzunluğunda 275 metre genişliğindeki Alparslan'ın silüeti vatandaşların ilgisini çekti.

Malazgirtli vatandaşlardan Hasan Korucu, AA muhabirine, Malazgirt'in, Türk halkı ve İslam coğrafyası için önemli bir yer olduğunu belirtti.

İnsanları Malazgirt'i görmeye davet eden Korucu, "Malazgirt, İstanbul, Ankara, Çanakkale ve tüm İslam coğrafyası demektir. Onun için buradan herkese sesleniyorum. Malazgirt'e gelin görün. İmkanlarımız kısıtlı olsa da bunları çocuklarımıza enjekte edelim. Geriye dönmek ecdadımızı hatırlamak güzel bir şey. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne renk katan Sultan Alparslan silüetini yapanlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Ayasofya Camii için flaş karar
Gündem

Ayasofya Camii için flaş karar

86 yılın ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı...
Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama
Gündem

Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi ile boğuşan Giresun’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, ekip çalışmalarının 917 personelle ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı