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Dünya Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu
Dünya

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-06-10 20:09:00 - 2024-06-10 20:29:26
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölmesi ve devamında Avrupalı liderlerin saldırıya uğramasının ardından bu kez de dünya, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın kaybolması haberiyle çalkalandı.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçak kayboldu. Malavi Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Radardan kaybolduğundan bu yana havacılık yetkililerinin uçakla temas kurma çabaları şu ana kadar başarısız oldu" denildi.

Arama kurtarma çalışması sürüyor

Uçakta, Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu belirtilerek, uçağın yerel saatle 09.17’de başkent Lilongwe'den havalandığı ifade edildi. Uçağı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2022 yılında 51 yaşındaki Chilima, bir işadamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü.

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