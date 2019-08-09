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Malatya’ya hiperbarik oksijen tedavi cihazı gönderildi

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 12 kişilik kabin şeklinde hiperbarik oksijen tedavi cihazı gönderildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:47
Malatya’ya hiperbarik oksijen tedavi cihazı gönderildi

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 12 kişilik kabin şeklinde hiperbarik oksijen tedavi cihazı gönderildi.


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, hiperbarik oksijen tedavisinin kapalı bir basınç odası içinde saf oksijen solunması şeklinde uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, “Hiperbarik oksijen tedavisi kısaca HBOT olarak da bilinmektedir.Basınç odalarında, hava basıncı normal hava basıncının yaklaşık olarak 2.5 katına çıkarılır ve yüksek basınç altında saf oksijen solunur. Bu koşullar altında, kanda çözünen oksijen miktarı artar. Çözünmüş olan oksijen bağımsız olduğundan yüksek basınç altında uzun mesafeler kat edebilir ve vücudun dört bir yanına taşınır. Bu durum, bakterilerle mücadele etmemizi kolaylaştırır, yaraların iyileşmesini hızlandırır, ödemi azaltır, hava ve gaz kabarcıklarını küçülterek vücudumuzdan uzaklaştırılmalarını sağlar. Ayrıca hiperbarik oksijen tedavisi yeni damarların gelişmesini ve vücut savunmasında görev alan hücreleri de destekleyen bir tedavi şekli olarak uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi.


Bugüne kadar bölgede Erzurum, Van, Kayseri, Gaziantep ve Adana gibi illerde verilen hiperbarik oksijen tedavisinin Malatya’da da uygulanması için yapılan girişimlerden bahseden Bentli, “İlimiz ve bölgedeki diğer illerde bulunan hastalara şifa sunacak olan Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinin açılması için Sağlık Bakanlığından onay alınmış ve HBOT Cihazı alım işinin 2018 Merkezi Alım kapsamında Türkiye Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak tamamlanmıştır” dedi.


5 Ağustos itibariyle Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezinin alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Bentli, Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılan 10+2kişilik kabin şeklinde hiperbarik oksijen tedavi cihazının teslim alındığını söyledi.


Sağlık Müdürü Bentli, merkezin hizmete açılması için gerekli olan sualtı hekimi ve uzay hekimi atama taleplerinin Sağlık Bakanlığına iletildiği ve atama yapması ile birlikte hiperbarik oksijen tedavi merkezinin hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:47
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