Malatyaspor'da Sumudica için karar verildi

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 6-2 mağlup olmuş ve Sumudica'nın, taraftarlarla diyaloğu çok konuşulmuştu.

Yeni Malatyaspor'un 6-2 kaybettiği Kayserispor maçı sonrası tribünlere giden teknik direktör Marius Sumudica, atkısını çıkarıp, tribünlere el sallayarak, "Başımızın üstünde yeri var ama bitti" hareketi yapmıştı.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica yapmış olduğu hareket ve istifa hakkında açıklamalar yapmış ve "Ben sadece taraftarlarımızdan özür diledim, o hareketi bu yüzden yaptım ama bu tip durumlarda bedelini hocalar öder. Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var. Başkanla konuşup göreceğiz. Doğru bir karar alacağımı düşünüyorum çünkü bu şekilde devam etmek çok zor." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Malatyaspor yönetimi, Alanyaspor maçı sonrası Rumen çalıştırıcının istifasını kabul etmedi ve hocayı ikna etti. Marius Sumudica 14.00'te takımın başında antrenmana çıktı.

Sumudica, Yeni Malatyaspor'a 9. haftada İrfan Buz'un yerine gelmişti. İlk 2 maçta Adana Demir ve Altay önünde alınan galibiyetlerle güzel bir başlangıç yapan Rumen teknik adam devamını getirememişti. Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor bu seriden sonra oynadığı 6 maçta galibiyet çıkaramadı. Galatasaray ve Konya ile 0-0 kalan Sarı-Kırmızılılar 4 maçtan ise mağlubiyetle ayrılıp yeniden düşme hattına geriledi.