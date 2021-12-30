Malatyaspor, Türkiye Kupasına veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekibi Yeni Malatysapor, evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini 3-2 yenerek kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Yeni Malatyaspor ve Bandırmaspor, Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaştı.

Konuk ekip Bandırmaspor, 9. dakikada Doğan Can'ın attığı golle maçta perdeyi açan taraf oldu. 37'de Keny'nin golüyle farkı 2'ye çıkartan konuk ekip 41'de Msutafa Eskihellaç'ın golüne engel olamadı ve devre Bandırmaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Yeni Malatyaspor bu girişimlerinden sonuç alamadı. Konuk ekip 55'te Doğan Can'la bir gol daha buldu ve fark yeniden 2'ye yükseldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Yeni Malatyaspor Adem Büyük'le bir gol daha buldu ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf Bandırmaspor oldu.