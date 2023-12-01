Malatya'nın ardından bu kez de Çankırı'da deprem
AFAD, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre, saat 20.04'de merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.
Aktüel
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