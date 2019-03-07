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Malatyalı yatırımcılara Afrika Pazarı anlatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ‘Afrika Ülkeleri Pazar Fırsatları’ semineri düzenledi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:21
Malatyalı yatırımcılara Afrika Pazarı anlatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ‘Afrika Ülkeleri Pazar Fırsatları’ semineri düzenledi. Malatya TSO toplantı salonunda düzenlenen seminerde Dış Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar tarafından iş adamlarına Afrika pazarı hakkında bilgiler verildi.

 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda düzenlenen seminere MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, FKA Genel Sekreter vekili Abdulvahap Yoğunlu ile işadamları ve yatırımcılar katıldı.

 

FKA Genel Sekreter vekili Abdulvahap Yoğunlu, kurum olarak ülkenin belirlediği hedefler doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmayı arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu hedeflere gitmenin en önemli yolunda ise üretim ve istihdamdan geçtiğini belirten Yoğunlu, “Malatya’da Organize Sanayi Bölgesinde ki yatırımlar artık 6. bölge desteklerinden yaralanıyor. 2018 yılında 85 adet yatırım teşvik belgesi verildi. Bununla birlikte 701 milyon yatırım gerçekleşti ve buda ek olarak ilave 7 binin üzerinde istihdam demek.” dedi.

 

Afrika’nın bazı ülkelerin erken keşfettiği bir ticari bölge olduğunu ifade eden Yoğunlu, “Bizlerinde son zamanda keşfettiği bir kıta olan Afrika’da 10 yılda ticari ilişkilerini geliştirdik. 1 trilyon dolar ticari hacmi olan Afrika’da 500 milyar dolar dış alım gerçekleştiriyor. Türkiye ile Afrika arasında 21 milyar dolarlık bir ticari hacim oluştu. Bunun 16 milyar doları ise ihracattan oluşuyor” ifadelerine yer verdi.

 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise ihracatın önemine vurgu yaparak, “75-80’li yıllarda Malatya’nın ticari ekonomisi Gaziantep’ten daha ileri sevideydi. Ama geçmişten bu yöne oradaki yönetim kadrosu, siyaset, bürokrasi, vizyonu olan insanlar, STK’lar, işadamalrı birbirleri ile sinerji oluşturarak bugün yıllık ihracat rakamını 10 milyar doların üzerine taşıdı. Bizim Malatya’nın ise yıllık 350 milyon dolar bandında. Bizim dolayısıyla Gaziantep’ten ve diğer büyüyen illerden hiçbir farkımız yok. Bunun bilincindeyiz. Biz şehrimizi daha ileri bir seviyeye taşıma adına 4 yıllık görev süremizde bu vizyonda çalışacağız.” şeklinde konuştu.

 

Bunu başarmamak için hiçbir sebeplerinin olmadığını kaydeden Sadıkoğlu, “İhracatın geliştirilmesi için hamlelerin en önemlisi olan Dış Ticaret Birimini önümüzdeki 1 ay içerisinde kuruyoruz. Bakanlığa bağlı olacak, herhangi bir problem de sizlerin sorunu direk bakanlığa iletecek. İlin ihracatının artırılması konusunda destek sunulacak” ifadelerine yer verdi.

 

Açılış konuşmalarının ardından ‘Afrika Ülkeleri Pazar Fırsatları’ konulu seminere geçildi. Dış Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar, Afrika’nın nüfus ve ekonomisi ile ilgili detaylı bilgiler sunduktan sonra ihracata yönelik bilgiler verdi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17’isini oluşturan Afrika kıtasındaki 54 ülkenin dünya ticaretinin yüzde 2,5’unu oluşturduğunu söyledi.

 

Afrika denilince 3 bölgenin akla geldiğini kaydeden Üsküdar, “Afrika’daki en büyük ithalatçı ülkeler, ekonomik büyüklüklerine paralel olarak Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya’dır. Burada petrol ihracat eden ülkeler ön planda. Afrika temel olarak doğal kaynakları ihraç eden bir kıta. Bunun en büyük payı petrol ve doğalgaz. Arkasından değerli madenler, ormancılık ürünleri ve tropikal meyveler var. İthalata mal bazında bakıldığından hemen hemen sanayi ürünlerini ithal ediyor. Otomobilden tekstile ve işlenmiş gıda ürünlerine kadar birçok ürünü ithalat ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:21
  1. Malatya
  2. Gaziantep
  3. doğa

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