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Ekonomi Malatyalı Himmet Polat'ın mücadele dolu hikayesi
Ekonomi

Malatyalı Himmet Polat'ın mücadele dolu hikayesi

Ümraniye'deki 500 kişilik Ağababa Döner isimli mekanıyla sektörün önde gelen isimleri arasına giren Himmet Polat, mücadele dolu hayat hikayesini ChesfStory’de anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 15:27:00 - 2021-06-17 15:27:17

1974 yılında Malatya'dan çıkarak İstanbul'a gurbete gelen ve hem okuyup hem çalışarak pazarlarda işportacılık yapan Ağababa Döner'in Sahibi Himmet Polat, şimdilerde sektörün önde gelen isimlerinden biri oldu. Yemek sektörüne bir hamburgerciyle başlayan Polat, daha sonrasında Ümraniye'de açtığı 500 kişilik mekanla Ağababa Döner markasını adı altında hizmet vermeye başladı.

5 yılda parmakla gösterilir hale geldi

Ümraniye'ye açtığı mekanın ardından vatandaşlardan tam not alan Malatyalı Himmet Polat, 5 yıl gibi ticari hayatta çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde sektörün parmakla gösterilen markalarından biri oldu. Ağababa Döner ‘’Dönerin Ağababası’’ sloganıyla, hizmet vermeye devam eden ve günde 750 kilogram döner satışı yapan Himmet Polat, mücadeleyle dolu hayat hikayesini ChesfStory’de anlattı.

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