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Aktüel

Malatya’daki silahla yaralama olaylarına 2 tutuklama

Malatya’da iki ayrı silahlı yaralama olayının şüphelileri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

2020-04-21 21:10:34 -
Malatya’daki silahla yaralama olaylarına 2 tutuklama

Malatya’da iki ayrı silahlı yaralama olayının şüphelileri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.


Malatya’da birer gün arayla gerçekleşen iki ayrı silahla yaralama olaylarının şüphelileri polis ekipleri tarafından olayda kullanılan suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, 19 Nisan Pazar günü ile 20 Nisan Pazartesi günü kent merkezinde gerçekleşen silahlı yaralama olaylarının ardından olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri E.D., C.B.A., A.E.A. ve A.Y.’yi olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve bir miktar narkotik maddesi ile yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.D. iki dosyadan ayrı ayrı, E.A. bir dosyadan tutuklanırken, C.B.A. ve A.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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