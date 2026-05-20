Malatya’daki şiddetli deprem kamerada! Herkes can havliyle kendini sokağa attı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem anındaki korku güvenlik kamerasına yansıdı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sırasında vatandaşlar kendilerini korkuyla dışarıya attı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.00’da meydana geldi. Merkez üssünün Malatya’nın Battalgazi ilçesi olduğu açıklanan depremin büyüklüğü 5,6 olarak duyuruldu.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, başta Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa ve Kayseri olmak üzere birçok ilde hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı öğrenildi.

Öte yandan yandan büyük korku yaratan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların korku içinde kendilerini dışarıya attığı görüldü.