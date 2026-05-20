24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Baklavası ve fıstığı ile ünlü Gaziantep'te, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için akşam imalathanelerde çalışmalara başlayan ustalar, sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor. El emeği ile hazırlanan baklavalar paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılırken, üretim ve mesai bayram dolayısıyla iki katına çıkıyor. İmalathanelerde çalışmalarını arttıran ustalar, 24 saat esasına göre çalışırken 1 günde Türkiye’nin, 2 günde de dünyanın her yerine kargo ile ulaştırılıyor.