  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı...

#1
Foto - 24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Gaziantep’te Kurban Bayramı yaklaşırken baklava imalathanelerinde 24 saatlik üretim temposu başladı.

#2
Foto - 24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Baklavası ve fıstığı ile ünlü Gaziantep'te, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için akşam imalathanelerde çalışmalara başlayan ustalar, sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor. El emeği ile hazırlanan baklavalar paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılırken, üretim ve mesai bayram dolayısıyla iki katına çıkıyor. İmalathanelerde çalışmalarını arttıran ustalar, 24 saat esasına göre çalışırken 1 günde Türkiye’nin, 2 günde de dünyanın her yerine kargo ile ulaştırılıyor.

#3
Foto - 24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Baklava ustası Ömer Çelebioğlu, Kurban Bayramı’nda siparişlerin yetiştirilmesi için hazırlıkların 10-15 gün öncesinden başladığını belirterek, “Gelen siparişleri itinalı şekilde coğrafi işaretli baklavamızı geleneksel yöntemlerle el emeği göz nuru yapıp yurt içi ve yurt dışı göndermeye başladık. Kapasiteyi iki katına çıkarttık. Baklava 24 farklı aşamadan geçerek tezgahlarda yerini alıyor” dedi.

#4
Foto - 24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Çelebioğlu, “Yurt içine 24 saatte teslimat sağlıyoruz yurt dışına da 48 saat içinde teslimat sağlıyoruz. Yurt dışında başta Çin olmak üzere Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesine 48 saati içinde teslimat sağlıyoruz.

#5
Foto - 24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Gaziantep genelinde rutinde 80 ton baklava üretimi sağlanmaktayken bayram yaklaştığı için bu rakam 100-120 tona kadar çıkıyor.

#6
Foto - 24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Arife günü bu rakam 120 tonu bularak tüm siparişleri tamamlamış oluyoruz” diye konuştu.

#7
Foto - 24 saat baklava mesaisi! Üretim 120 tona çıkıyor

Gaziantep baklavasının bölgeye has üretim olduğunu ve kullanılan birinci sınıf malzeme ile ustalığın birleşmesiyle lezzetin yakalandığını söyleyen Çelebioğlu, “Gaziantep baklavasını diğer baklavalardan ayıran özellik öncelikle bu ürünün Gaziantep’te üretilmesidir. Pergelin bir ucunu Gaziantep Kalesi’ne koyun diğer uçunuyla 30 kilometrelik daire çizin ve bu dairenin dışında bu baklava üretilemiyor. Gaziantep baklava yapılabilecek bir iklime sahip. Bu iklimden dolayı coğrafi işaretli baklavamızı tescillendirdik ve Avrupa Birliği’ne de dahil ettirdik. Baklavalarımızda köylerimizden getirdiğimiz sadeyağ kullanılmaktadır. Boz iç dediğimiz ilk hasat fıstıkları baklava üretimine kullanıyoruz. Bunların üzerine Gaziantep ustalığını da dahil ediyoruz. Yaklaşık 15-20 yıllık ustalarımızla baklavalarımızı yapıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den 'Gezen Oğlak' açıklaması
Gündem

AK Parti'den 'Gezen Oğlak' açıklaması

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'a daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı. ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon ve Broadcom'un h..
Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor
Gündem

Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar’ın açıklamalarıyla y..
Güney Kore'den politika değişikliği! Kuzey Kore adımı dikkat çekti
Dünya

Güney Kore'den politika değişikliği! Kuzey Kore adımı dikkat çekti

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore ile ilişkilerde baskı ve çatışma yerine barışçıl bir arada yaşamayı önceleyen yeni yaklaşımını yıllık raporu..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23