Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Tayyip Erdoğan'dan anında müdahale: Öyle demeyeceksin
Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında Dünya Kupası hedeflerinin konuşulduğu canlı yayında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bakan Bak’ın “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” sözlerine Erdoğan, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Program sırasında Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

BAKAN BAK: SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ

Turnuva öncesi Türkiye’nin hedeflerinin konuşulduğu programda Bakan Osman Aşkın Bak, “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

 

ERDOĞAN: KAZANACAĞIZ DİYECEKSİN

Bunun üzerine Erdoğan, Bakan Bak’a dönerek, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” sözleriyle karşılık verdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan’ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koparken, programda milli takımın hedefleri ve hazırlık süreci de konuşuldu. Erdoğan’ın “kazanacağız” vurgusu kısa sürede gündem oldu.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası hazırlık maçları belli oldu!
Hamdi

Bu spor bakanının görevi nedir ne işle meşgul yada spora ne gibi katkısı var 

Deli İbo

Benim bu Reisimdeki inanç, iman ve azim bu milletede sirayet etse, Osmanlı'nın bu dünyayı titrettiği zamanlara ulaşmak kesinlikle çok kolay ve çok çabuk olurdu.
